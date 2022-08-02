Суд оставил экс-президента Молдавии Додона под домашним арестом без ограничений общения с прессой

Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил в соцсетях, что по решению суда остается под домашним арестом, при этом ему не запрещено общаться с журналистами.
"Додону запрещено выходить из дома, общаться вживую или по телефону с участниками дела, по которому он проходит, за исключением тех, с которыми он проживает в одном доме", - говорится в решении суда от 29 июля, которое экс-президент во вторник опубликовал в соцсетях.
Додон выразил недовольство тем, что получил мотивировочную часть решения апелляционной палаты с разъяснением ограничений для него под домашним арестом через 4 дня.
"Как я упоминал ранее, при продлении домашнего ареста не были применены какие-либо дополнительные ограничения типа запрета на общение с другими людьми и использование соцсетей. Мне не запрещали давать интервью или принимать дома людей, за исключением фигурантов дела. Более того, были отменены некоторые введённые ранее ограничения. Решение апелляционной палаты необъяснимо. С одной стороны, снимается незаконно применённое судьёй по запросу прокурора Ярмалюка ограничение, а с другой - отклоняются ходатайства защиты об освобождении из-под ареста", - написал Додон.
Он сообщил, что в высший совет прокуроров и прокуратуру республики поданы жалобы на действия прокурора Петра Ярмалюка.
Додон был задержан 24 мая, с 26 мая находится под домашним арестом. Ему предъявили обвинение в коррупции, получении финансирования партии от преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене. Додон и его партия считают уголовное дело в его отношении политической расправой со стороны президента Майи Санду.
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