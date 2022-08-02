Первое судно с украинским зерном, отправившееся из порта Одессы, прибудет в Стамбул с задержкой из-за погоды

Первое судно с украинским зерном, которое в минувший понедельник покинуло порт Одессы, прибудет в Стамбул позже, чем планировалось - к полуночи, сообщает во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкого генерала Озджана Алтунбулака.
"Подготовка новых судов с зерном и иной продукцией продолжается. Что касается судна Razoni, то в связи с погодными условиями, сухогруз бросит якорь у берегов Стамбула сегодня к полуночи", - заявил Алтунбулак, участвующий в работе Совместного координационного центра в Стамбуле.
После прибытия в порт представители Турции, РФ, Украины и ООН досмотрят сухогруз, затем оно продолжит движение по намеченному маршруту.
Алтунбулак отметил, что координационный центр нацелен на реализацию в полном объеме соглашения по поставкам зерна из трех портов Украины.
Как сообщалось, судно Razoni идет под флагом Сьерра-Леоне и направляется в Ливан. Изначально ожидалось, что оно прибудет в Стамбул в 15:00 мск. На его борту находится около 27 тонн кукурузы.
В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.
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