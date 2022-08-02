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Дальнее зарубежье 02.08.2022 18:01

МИД РФ: рассчитываем, что ситуация вокруг Тайваня будет решаться без ущерба для мира и стабильности в регионе

Москва надеется, что ситуация вокруг Тайваня будет решена без ущерба для мира и стабильности в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассматриваем возможный (...) визит спикера Палаты представителей Конгресса США (Нэнси) Пелоси на Тайвань как очередное провокационное действие администрации США, желающей оказать дополнительное давление на Пекин", - сказала Захарова на брифинге во вторник.

"Мы считаем урегулирование ситуации в Тайванском проливе сугубо внутренним делом Китая. Разумеется, как азиатско-тихоокеанское государство Россия надеется, что тайваньская проблема будет решаться без ущерба для мира и стабильности", - добавила она.

В настоящее время Пелоси находится в Малайзии, где должна встретиться с премьер-министром и спикером парламента. Несмотря на решительные протесты Пекина, она также намерена посетить Тайвань. СМИ Тайваня сообщили, что Пелоси прибудет в Тайбэй во вторник вечером после посещения Малайзии.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ТАЙВАНЬ, СИТУАЦИЯ


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