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ТЭК 02.08.2022 17:20

В G7 не отказываются от идеи установления потолка цен на российскую нефть - документ

В G7 по-прежнему рассматривают идею установления потолка цен на экспортируемую Россией нефть, говорится в совместном заявлении министров энергетики стран "группы семи", опубликованном во вторник.

"Мы продолжаем рассматривать ряд подходов, в том числе варианты полного запрета всех услуг, которые позволяют транспортировку по морю российской нефти и нефтепродуктов по всему миру, кроме тех случаев, когда эта нефть куплена либо по цене, которая будет согласована в консультациях с международными партнерами, либо - по еще более низкой цене", - говорится в заявлении министров.

Министры отметили, что также стремятся поддержать стабильность на мировых энергетических рынках и свести к минимуму негативные экономические последствия, особенно для стран с низким и средним доходом.

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Тэги: G7, РОССИЯ, НЕФТЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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