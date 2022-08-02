В системе AOS в Азербайджане в I полугодии совершены операции на 225 млн манатов

Посредством «QR кодов» в рамках платформы Системы мгновенных платежей (СМП, AOS) в Азербайджане в январе-июне 2022 года совершены операции на 5,8 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.

Операции посредством «QR кодов» в рамках AOS стали возможны с 2021 года.

По данным ЦБА, посредством «QR кодов» в первом полугодии было совершено 1,7 тыс. операций.

В целом, в системе AOS в январе-июне 2022 года совершено 133 тыс. платежей (рост в 3,54 раза по сравнению с январем-июнем 2021 года) на сумму 225 млн манатов (рост в 3,3 раза).

Система AOS была запущена в полном режиме с 1 октября 2020 года и она позволяет осуществлять платежные операции в течение 5-10 секунд. Ее разработкой занималась швейцарская "CMA Small Systems AB".

AOS позволяет осуществлять платежные операции между физическими лицами, предприятиями и государственными учреждениями 24/7/365 через банковские счета с использованием упрощенных идентификаторов (FIN-код, Идентификационный номер налогоплательщика (VOEN), номер мобильного телефона, электронная почта), а деньги немедленно отражаются на банковском счете получателя.

Р.Ахмедов