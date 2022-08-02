Золото дорожает на геополитических рисках, превысило $1800 за унцию впервые с начала июля

Цены на золото продолжают расти во вторник, получая поддержку за счет спроса на защитные активы перед лицом геополитических рисков.

Котировки декабрьских контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов поднимаются на 0,7% - до $1800,40 за унцию. Цена превысила ключевую отметку в $1800 за унцию впервые с 5 июля.

Тем временем серебро с поставкой в сентябре практически не меняется в цене и стоит $20,36 за унцию.

СМИ Тайваня ранее сообщили, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибудет в Тайбэй во вторник вечером после посещения Малайзии.

Вместе с тем Китай пообещал принять "жесткие и решительные меры", если Пелоси окажется на территории Тайваня, передает агентство Bloomberg со ссылкой на китайский МИД.