Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

01.08 $/bbl +/- WTI 93.89 -4.73 Brent 100.03 -3.94

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.08.2022 17:35

Самолет спикера палаты представителей США подлетает к Тайваню

Американский спецборт Boeing C-40C со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вылетевший во вторник из Малайзии, приближается к Тайваню, следует из данных авиационного сервиса Flightradar.

При этом самолет вместо прямого маршрута на остров, вылетев из столицы Малайзии Куала-Лумпура, пролетел через воздушное пространство Индонезии, а затем к востоку от Филиппин и идет к Тайваню со стороны Тихого океана.

Тем самым он обошел пространство над Южно-Китайским морем, где выполняют задачи сразу два китайских авианосца - "Шаньдун" и "Ляонин".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ПЕЛОСИ, ТАЙВАНЬ, ВИЗИТ


Похожие новости


Спикер Палаты представителей Конгресса США прибыла на Тайвань Спикер палаты представителей США прибыла в Малайзию Спикер палаты представителей Конгресса США прибыла в Сингапур Пелоси призвала слушать ученых и игнорировать Трампа Трамп обвинил Пелоси в срыве встречи в Белом доме Пелоси призвала Трампа уйти от "жестокой" и "неэффективной" иммиграционной политики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az