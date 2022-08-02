Банки Азербайджана в I полугодии увеличили объем операций посредством Интернет банкинга на 65%

В Азербайджане на 1 июля 2022 года из 26 банков, действующих в стране, услугу Интернет банкинга применяют 25 кредитные организации (+1 за полугодие), Мобильный банкинг – 22, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.
«В январе-июне число переводов с текущих счетов клиентов банков составило 111,7 млн единиц на сумму 151,1 млрд манатов. При этом 75% переводов (88,5 млн единиц) на сумму 116 млрд манатов (77%) было осуществлено посредством цифрового банкинга», - отметили в ЦБА.
В первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем переводов клиентов посредством Интернет банкинга вырос на 65% - до 97,3 млрд манатов.
Посредством Мобильного банкинга объем операций в январе-июне вырос в 2,8 раза – до 4,5 млрд манатов.
А.Азизов
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