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Финансы 02.08.2022 17:36

Банки Азербайджана в I полугодии увеличили объем операций посредством Интернет банкинга на 65%

В Азербайджане на 1 июля 2022 года из 26 банков, действующих в стране, услугу Интернет банкинга применяют 25 кредитные организации (+1 за полугодие), Мобильный банкинг – 22, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.

«В январе-июне число переводов с текущих счетов клиентов банков составило 111,7 млн единиц на сумму 151,1 млрд манатов. При этом 75% переводов (88,5 млн единиц) на сумму 116 млрд манатов (77%) было осуществлено посредством цифрового банкинга», - отметили в ЦБА.

В первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем переводов клиентов посредством Интернет банкинга вырос на 65% - до 97,3 млрд манатов.

Посредством Мобильного банкинга объем операций в январе-июне вырос в 2,8 раза – до 4,5 млрд манатов.

А.Азизов

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Тэги: ПЛАТЕЖИ, БЕЗНАЛИЧНЫЕ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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