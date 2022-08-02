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Дальнее зарубежье 02.08.2022 23:25

IKEA оснастит свои магазины более 1 тыс. зарядок для электромобилей к 2025г

Шведский ритейлер IKEA (группа Ingka) планирует разместить более 1 тыс. зарядных станций для электромобилей в своих магазинах в Швеции и Норвегии до конца 2024 года.

Как говорится в пресс-релизе компании, свыше 300 из них будут скоростными, способными зарядить автомобиль за 15-45 минут. Воспользоваться зарядными станциями смогут посетители, сотрудники и водители грузовиков IKEA.

Компания рассчитывает сократить объем выбросов парниковых газов от поездок клиентов и сотрудников, а также от доставки товаров на 50% к 2030 году.

Сеть IKEA в мире по состоянию на апрель 2022 года насчитывает 466 магазинов в 62 странах мира.

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Тэги: ЕВРОПА, IKEA, АВТОМОБИЛИ, ЗАРЯДКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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