Нефть слабо дорожает после падения накануне

Цены на нефть слабо поднимаются в ходе торгов во вторник после резкого снижения по итогам прошлой сессии.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:27 подорожали на $0,36 (0,36%) - до $100,39 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,31 (0,33%) - до $94,20 за баррель.

Накануне цена Brent упала на 3,8%, WTI - на 4,8% на опасениях замедления экономического роста в мире, что может негативно повлиять на спрос на топливо.