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ТЭК 02.08.2022 18:56

Нефть слабо дорожает после падения накануне

Цены на нефть слабо поднимаются в ходе торгов во вторник после резкого снижения по итогам прошлой сессии.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:27 подорожали на $0,36 (0,36%) - до $100,39 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,31 (0,33%) - до $94,20 за баррель.

Накануне цена Brent упала на 3,8%, WTI - на 4,8% на опасениях замедления экономического роста в мире, что может негативно повлиять на спрос на топливо.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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