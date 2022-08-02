Гасанов и Шойгу провели телефонные переговоры

Министры обороны России и Азербайджана Сергей Шойгу и Закир Гасанов обсудили вопросы региональной безопасности в ходе телефонных переговоров, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главой оборонного ведомства Азербайджанской Республики Закиром Гасановым", - сообщили в министерстве.
Как отмечается в сообщении, в ходе переговоров были обсуждены "вопросы обеспечения региональной безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес".
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