KLM ограничит продажу билетов из Амстердама в сентябре и октябре

Нидерландская авиакомпания KLM Royal Dutch Airlines (входит в группу Air France-KLM) ограничит продажу билетов с вылетом из амстердамского аэропорта Схипхол в сентябре и октябре в связи с введением лимита на обслуживание пассажиров.

"Эти меры необходимы для того, чтобы взять ситуацию в Схипхоле под контроль", - говорится в сообщении компании.

Ожидается, что мера не приведет к отмене уже проданных билетов, при этом объем пассажироперевозок в Нидерландах будет ниже обычного.

Ранее администрация Схипхола сообщила о вводе ограничений на вылет из аэропорта на уровне 67,5 тыс. человек в сутки в сентябре и 69,5 тыс. в октябре из-за нехватки сотрудников.