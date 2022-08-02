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Туризм 02.08.2022 22:45

KLM ограничит продажу билетов из Амстердама в сентябре и октябре

Нидерландская авиакомпания KLM Royal Dutch Airlines (входит в группу Air France-KLM) ограничит продажу билетов с вылетом из амстердамского аэропорта Схипхол в сентябре и октябре в связи с введением лимита на обслуживание пассажиров.

"Эти меры необходимы для того, чтобы взять ситуацию в Схипхоле под контроль", - говорится в сообщении компании.

Ожидается, что мера не приведет к отмене уже проданных билетов, при этом объем пассажироперевозок в Нидерландах будет ниже обычного.

Ранее администрация Схипхола сообщила о вводе ограничений на вылет из аэропорта на уровне 67,5 тыс. человек в сутки в сентябре и 69,5 тыс. в октябре из-за нехватки сотрудников.

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Тэги: ЕВРОПА, АВИАКОМПАНИЯ, БИЛЕТЫ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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