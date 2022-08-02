Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

01.08 $/bbl +/- WTI 93.89 -4.73 Brent 100.03 -3.94

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.08.2022 20:04

Китайские военные намерены провести ряд операций близ Тайваня

Армия КНР в ближайшее время начнет серию операций близ Тайваня, сообщает китайский телеканал CGTN со ссылкой на представителя вооруженных сил.

Планируется, что эти мероприятия стартуют во вторник поздно вечером по местному времени. CGTN не уточняет, какие именно действия намерены предпринять китайские военные и лишь сообщает о предстоящей "серии операций близ острова Тайвань".

Сообщения о планах военного командования КНР прозвучали на фоне визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Эта поездка вызвала жесткую критику со стороны Пекина.

Китайское телевидение также приводит слова представителя министерства обороны Китая, пояснившего, что планируемая серия операций - это именно ответные меры на визит Пелоси.

"Министерство обороны готово решительно отстаивать суверенитет и территориальную целостность Китая", - пишет CGTN со ссылкой на представителя министерства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, ВОЕННЫЕ


Похожие новости


Китай примет жесткие меры в случае визита Пелоси на Тайвань - МИД КНР Китай примет жесткие меры в случае визита Пелоси на Тайвань - МИД КНР Байден подтвердил председателю КНР, что позиция США по Тайваню не изменилась Белый дом обеспокоен возможными мерами КНР в случае визита спикера Палаты представителей США на Тайвань - CNN Угроза со стороны Китая возрастает с каждым днем - глава администрации Тайваня Пожар на юге Тайваня унес жизни 25 человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az