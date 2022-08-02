Задолженность американцев по кредиткам во II квартале подскочила рекордными темпами за 20 лет

Задолженность домохозяйств в США во втором квартале 2022 года увеличилась на $312 млрд и достигла $16,15 трлн, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.
Долги американцев по кредитным картам в прошедшем квартале подскочили на $52 млрд, а годовой рост составил рекордные за 20 лет 13%. В то же время доля кредиток с просроченными на 90 дней платежами увеличилась на конец второго квартала до 3,35% с 3,04% годом ранее, а процент просроченных автоплатежей увеличился до 1,81% с 1,61%.
Долги по ипотеке увеличились на $207 млрд и составили на конец июня $11,39 трлн, долги по автокредитам выросли на $33 млрд, тогда как задолженность по студенческим кредитам практически не изменилась за минувший квартал и составила $1,59 трлн.
Повышение общей задолженности в значительной мере связано с подъемом цен на жилую недвижимость и ставок по ипотеке. Так, ставка по 30-летним ипотечным кредитам в июне превышала 6%, хотя в начале года составляла около 3%.
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