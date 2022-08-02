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02.08.2022 21:58

У Байдена вновь начался кашель, тест на коронавирус все еще положительный

У президента США Джо Байдена возобновился кашель, в то же время он продолжает чувствовать себя хорошо, тест на COVID-19 все еще положительный, говорится в коммюнике его лечащего врача Кевина О`Коннора, которое распространил Белый дом.

"Президент по-прежнему чувствует себя хорошо, хотя у него вновь начался кашель", - сообщается в нем.

"Сделанный утром тест на COVID-19 остается положительным", - отмечается в коммюнике.

В субботу у Байдена вновь был выявлен коронавирус, спустя 12 дней после первоначальной постановки диагноза. Тогда президент США в первый раз получил положительный результат тестирования на коронавирус.

Ранее лечащий врач Байдена предупреждал о возможности возвращения болезни, поскольку такое случается у пациентов, использовавших для лечения медикамент Paxlovid.

Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также сделал две бустерные дозы вакцины.

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Тэги: США, БАЙДЕН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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