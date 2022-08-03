Азербайджанский военный, случайно пересекший армянскую границу, возвращен на родину

Ереван передал Баку военнослужащего ВС Азербайджана, случайно пересекшего армяно-азербайджанскую границу 23 июля, сообщает Минобороны Армении.
"23 июля в приграничной зоне Гегаркуникской области (восток Армении - ИФ) был обнаружен пересекший границу военнослужащий ВС Азербайджана, рядовой Камиз Ибаев. Выяснилось, что он заблудился", - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве отметили, что во вторник, 2 августа, азербайджанский военный был передан Баку при содействии командования размещенного в Карабахе российского миротворческого контингента.
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