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Оборона 03.08.2022 00:47

Азербайджанский военный, случайно пересекший армянскую границу, возвращен на родину

Ереван передал Баку военнослужащего ВС Азербайджана, случайно пересекшего армяно-азербайджанскую границу 23 июля, сообщает Минобороны Армении.

"23 июля в приграничной зоне Гегаркуникской области (восток Армении - ИФ) был обнаружен пересекший границу военнослужащий ВС Азербайджана, рядовой Камиз Ибаев. Выяснилось, что он заблудился", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что во вторник, 2 августа, азербайджанский военный был передан Баку при содействии командования размещенного в Карабахе российского миротворческого контингента.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, СОЛДАТ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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