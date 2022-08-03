Большинство консерваторов намерены проголосовать за главу МИД Британии на выборах лидера партии - опрос

Как минимум 60% членов Консервативной партии Великобритании собираются поддержать министра иностранных дел Лиз Трасс на предстоящих выборах лидера партии и, соответственно, премьер-министра страны, сообщает Sky News со ссылкой на опрос компании YouGov.
Так, за Трасс собираются проголосовать 60% консерваторов, за экс-министра финансов Риши Сунака - 26%, не определились или не планируют отдавать свой голос 14% членов партии.
Кроме того, 19% опрошенных считают, что Сунак в случае победы на выборах может привести Консервативную партию к победе на следующих парламентских выборах. При этом 39% респондентов полагают, что именно Трасс могла бы противостоять лейбористам.
Как сообщалось, в гонке за пост лидера Консервативной партии Великобритании остались Сунак и Трасс, остальные претенденты выбыли из борьбы.
Согласно установленным процедурам, 4 августа начнется голосование рядовых членов правящей партии, а 5 сентября будет объявлено имя нового лидера.
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