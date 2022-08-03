Экс-посол США в Китае и бывший сенатор-демократ Макс Бокус назвал визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань "провокацией".
"Это провокация, потому что китайское правительство сильно против этого", - сказал Бокус в интервью телеканалу CNN.
Он отметил, что визит Пелоси на Тайвань гораздо важнее, чем визит на остров любого члена палаты представителей США, потому что она спикер.
"Мы играем с огнем, когда подходим довольно близко к черте, и Пелоси подталкивает нас гораздо, гораздо ближе к признанию Тайваня независимой страной. И как только мы доберемся туда, нам придется заплатить определенную цену", - подчеркнул бывший американский посол.
Кроме того, по мнению Бокуса, визит Пелоси на Тайвань выставляет президента США Джо Байдена слабым.
"Бедный Джо Байден, он выглядит слабым, потому что (...) он сказал ей не ехать, а она все равно поехала", - сказал Бокус.
Бокус занимал пост посла США в КНР с 2014 по 2017 год при президенте Бараке Обаме.
Ранее в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань стал серьезным нарушением принципов "единого Китая" и установления китайско-американских дипотношений, серьезно повлиял на их политическую основу, в связи с чем Пекин выразил решительный протест.
Для заявления протеста заместитель главы МИД КНР Се Фэн вызвал американского посла Николаса Бернса.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник начала военные учения близ Тайваня.
Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая.
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