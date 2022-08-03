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НОАК начинает серию военных операций в защиту национального суверенитета и территориальной целостности страны - армейская газета КНР

На фоне визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начнет серию целенаправленных военных операций, пишет комментатор китайской армейской газеты "Цзефанцзюнь бао".

"НОАК находится в состоянии повышенной боевой готовности и начнет серию целенаправленных военных операций для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности и твердого противодействия вмешательству внешних сил, сепаратистскому заговору с целью объявления "независимости Тайваня", - пишет автор.

Он отметил, что визит Пелоси "еще больше усугубил эскалацию напряженности в Тайваньском проливе, это крайне неправильно и очень опасно". В комментарии говорится, что "для Китая законно, разумно и необходимо принимать любые контрмеры, это является правом любой независимой и суверенной страны".

"Никто не должен ожидать, что мы проглотим горькие плоды, которые наносят ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития нашей страны, - подчеркивает газета. - Мы никогда не позволим никому, ни одной организации, ни одной политической партии, в любое время и в любой форме отделить какой-либо кусок китайской территории от Китая".

Как сообщило накануне китайское англоязычное издание Global Times, Пекин во вторник на фоне визита Пелоси на Тайвань уже начал военные учения близ острова.

Ожидается, что учения пройдут в море и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня, в Тайваньском проливе проведут боевые стрельбы на дальние дистанции, а к востоку от острова - испытательные пуски обычных ракет. Отмечается, что в учении задействованы истребители-невидимки Чэнду J-20.

Global Times сообщает, что "боевая стрельба на дальние дистанции в Тайваньском проливе, скорее всего, будет включать реактивные системы залпового огня большой дальности, которые могут поражать цели на Тайване прямо с материка".

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби утверждает, что Вашингтон не намерен создавать кризисную ситуацию вокруг Тайваня, однако готов реагировать на возможные шаги Пекина.

"Мы ожидаем, что китайская сторона продолжит принимать ответные меры в долгосрочной перспективе (...) США не добиваются и не хотят кризиса. И мы готовы реагировать на те шаги, которые Пекин решит предпринять. В то же время, мы не намерены "бряцать оружием" - заявил Кирби во вторник в ходе брифинга в Белом доме.

Он отметил: "Мы обратили внимание на ряд заявлений в КНР в последние часы, которые, к сожалению, не стали для нас неожиданностью. Нет никаких оснований для того, чтобы Пекин превращал этот визит (...) в своего рода кризисную ситуацию или использовал это в качестве предлога для того, чтобы наращивать агрессивные действия или военную активность в Тайваньском проливе или вокруг него".

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Тэги: КИТАЙ, АРМИЯ, ПЕЛОСИ, ВИЗИТ


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