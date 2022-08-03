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Визит Пелоси на Тайвань отвлек внимание мира от ситуации вокруг Украины - постпред РФ при международных организациях

Начавшийся во вторник визит спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань отвлекает внимание от событий в Украине, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Нэнси Пелоси удалось отвлечь международное внимание от Украины", - написал дипломат в своем твиттере.

Он добавил: "Она (Пелоси - ИФ) должна быть абсолютно безответственным человеком".

Аналогичное мнение высказал колумнист американского издания The New York Times Томас Фридман. Он, комментируя визит Пелоси, заявил, что "время не могло быть выбрано хуже".

По словам журналиста, "Тайвань в результате этого чисто символического визита не станет более безопасным или более процветающим, а может произойти много плохих вещей".

В условиях, когда кризис в Украине еще не урегулирован, негативные последствия визита спикера могут "включать в себя военный ответ Китая, который может привести к тому, что США будут втянуты в косвенные конфликты с ядерной Россией и ядерным Китаем одновременно", предупредил Фридман.

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Тэги: МИР, ПЕЛОСИ, ТАЙВАНЬ, УКРАИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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