Пелоси: визит на Тайвань должен продемонстрировать поддержку США

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь заявила, что своим визитом хочет продемонстрировать, что Соединенные Штаты не откажутся от Тайваня, сообщил телеканал CNN.
"Сегодня наша делегация... прибыла сюда, чтобы недвусмысленно дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности поддержке Тайваня, и мы гордимся нашей прочной дружбой", - сказала Пелоси.
Она добавила: "Сейчас, как никогда, солидарность Америки с Тайванем имеет решающее значение, и это - послание, которое мы принесли сюда сегодня".
За вклад в развитие отношений США с островом Цай Инвэнь вручила спикеру высшую гражданскую награду Тайваня - почетный "Орден благожелательных облаков".
В связи с этим Пелоси заявила: "Я с нетерпением жду возможности показать эту награду в кабинете спикера или надеть ее там, в Капитолии, как символ нашей драгоценной дружбы".
На состоявшейся ранее встрече с вице-спикером законодательного ведомства Тайваня Цай Цичаном Пелоси декларировала стремление Вашингтона "расширять межпарламентское сотрудничество и диалог".
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