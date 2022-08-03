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Происшествия 03.08.2022 10:23

Россиянин задержан в Южной Корее по подозрению в убийстве

Полиция Южной Кореи задержала 50-летнего россиянина по подозрению в совершении убийства гражданина Узбекистана, сообщает информагентство "Ренхап".

По данным полиции, подозреваемый несколько раз ударил ножом 40-летнего гражданина Узбекистана, который отказался возвращать ему долг.

Пострадавший был срочно доставлен в ближайшую больницу, но от полученных ран скончался.

Предполагаемый убийца скрылся с места преступления, но, спустя три дня, был задержан полицией в городе Тэгу.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, РОССИЯНИН, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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