Россиянин задержан в Южной Корее по подозрению в убийстве

Полиция Южной Кореи задержала 50-летнего россиянина по подозрению в совершении убийства гражданина Узбекистана, сообщает информагентство "Ренхап".
По данным полиции, подозреваемый несколько раз ударил ножом 40-летнего гражданина Узбекистана, который отказался возвращать ему долг.
Пострадавший был срочно доставлен в ближайшую больницу, но от полученных ран скончался.
Предполагаемый убийца скрылся с места преступления, но, спустя три дня, был задержан полицией в городе Тэгу.
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