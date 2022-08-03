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Пелоси посетит офис главы администрации и законодательный орган Тайваня

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит офис главы администрации и законодательный орган Тайваня в среду утром, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного тайваньского чиновника.

По его данным, Пелоси сначала посетит законодательный орган Тайваня, а затем отправится на встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Ожидается, что спикер покинет Тайвань в среду вечером.

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Тэги: США, ТАЙВАНЬ, ПЕЛОСИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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