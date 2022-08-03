Пелоси посетит офис главы администрации и законодательный орган Тайваня

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит офис главы администрации и законодательный орган Тайваня в среду утром, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного тайваньского чиновника. По его данным, Пелоси сначала посетит законодательный орган Тайваня, а затем отправится на встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Ожидается, что спикер покинет Тайвань в среду вечером.

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