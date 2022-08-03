Министры ОПЕК+ решат, увеличивать ли квоты на добычу нефти с сентября: возможно всё

Министры ОПЕК+ на заседании в среду изучат состояние рынка и примут решение о квотах на добычу с сентября 2022 года. В ситуации неопределенности источники "Интерфакса" говорят о сигналах в пользу решения о сохранении квот на уровне августа, но не исключают сюрпризов.

Заседание назначено на 15:30, ему будет предшествовать встреча министров мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются лидеры сделки - Россия и Саудовская Аравия (она назначена на 15:00).

Обычно решение двух стран определяет и итоговый вердикт ОПЕК+ в целом.

Обсуждение будет происходить в условиях высоких цен на нефть, которые с лагом в 6-9 месяцев отражаются и в ценах на газ. Впрочем, в июле цена нефти Brent упала к июню на $13 за баррель - до примерно $105 за баррель.

Президент США Джо Байден неоднократно призывал Саудовскую Аравию, у которой одной из немногих стран-производителей имеются свободные добычные мощности, увеличить добычу на фоне рекордных цен на нефть, а главное - на топливо.

С одной стороны, в ОПЕК+ понимают, что слишком высокие цены на нефть снизят спрос на нее, с другой - производители нефти винят развитые страны в том, что уже несколько лет подряд на фоне климатической повестки те запрещают банкам инвестиции в ископаемое топливо, что существенно снизило возможности нефтепроизводителей. Кроме того, бюджет многих стран ОПЕК завязан на нефтяные доходы, а у Саудовской Аравии и ОАЭ есть планы по продаже ряда дочерних предприятий нефтегазовых компаний.

Саудовская Аравия в настоящее время добывает порядка 11 млн баррелей нефти в сутки и может нарастить производство до 12 млн б/с. Впрочем, по оценке МЭА, чтобы поддерживать добычу в 11 млн б/с, королевству потребуется наращивать бурение на ее зрелых месторождениях.

В середине июля Байден, несмотря на прежние заявления о "стране-изгое", прилетел в Саудовскую Аравию обсуждать ситуацию на мировом нефтяном рынке.

Королевство подтвердило свои намерения увеличить добычные мощности до 13 млн б/с к 2027 году, а также подчеркнуло, что решения по добыче будут приниматься в рамках ОПЕК+, то есть в союзе с Россией, которая сейчас испытывает давление санкций США, Великобритании и Евросоюза на импорт нефти и нефтепродуктов. Со стороны Евросоюза санкции пока носят избирательный характер, но к концу года полный запрет на морской импорт нефти из России вступит в силу, еще через пару месяцев будет запрещен "морской" импорт нефтепродуктов.

На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак встретился со своими визави из Саудовской Аравии - министром энергетики принцем Абдулазизом бен Сальманом. Официально в пресс-релизе правительства РФ было сообщено лишь, что стороны подтвердили приверженность цели соглашения ОПЕК+ по сохранению рыночной стабильности и восстановлению баланса спроса и предложения".

России пока удается восстанавливать добычу нефти после существенного падения в марте, когда она составляла порядка 9 млн б/с. Более того, Новак выразил уверенность, что страна сможет летом исполнить сделку ОПЕК+. По итогам июня добыча нефти в России находится на 0,8 млн б/с ниже разрешенного в рамках ОПЕК+ уровня - около 9,9 млн б/с (без конденсата), с августа ее квота - 11 млн б/с (без учета конденсата).

По итогам технического комитета ОПЕК+ во вторник, который готовит почву для принятия решений, оценка профицита нефти в 2022 году снижена на 200 тыс. б/с, меньше, чем ожидалось месяц назад - лишь 0,8 млн б/с по базовому сценарию. По низкому и высокому сценариям ожидается профицит 1,3 млн б/с и 0,5 млн б/с соответственно. В 2023 года по базовому сценарию прогнозируется профицит в 0,5 млн б/с.

Эксперты оценивают ситуацию исходя из предпосылки, что добыча нефти странами ОПЕК+ останется на уровне августа - 48 млн б/с, а добыча в Ливии, Венесуэле и Иране, которые не участвуют в сделке, - на уровне июня 2022 года.

Между тем, от ближневосточного турне Байдена аналитики ждали и новостей о возможном решении вопроса с ядерной программой Ирана и, соответственно, снятии с него нефтяных санкций США, что могло бы увеличить добычу. Но признаков того, что прогресс в решении этого вопроса достигнут, нет.

Кроме того, существует вероятность восстановления добычи в Ливии, которая была поражена политическим и военным кризисом. В июне в стране добывалось 0,6 млн б/с против 1,1 млн б/с в марте. Новое руководство Ливии обещает разблокировать добычу и заявляет о ее росте до 1,2 млн б/с, впрочем, неясно, насколько это соответствует действительности и является долгосрочным трендом ввиду того, что прежний многолетний министр нефти Мустафа Саналла был сменен под угрозой оружия и не исключает судебных разбирательств.

Не стоит сбрасывать со счетов и то, что страны, находящиеся под санкциями, в частности, Россия и Иран, продают свою нефть с скидкой к Brent, поэтому могут быть не заинтересованы в ее сильном снижении.

Одним из факторов, который может повлиять на итоговое решение - возможное возобновление карантинов на фоне появления нового штамма COVID-19, а также распространения вируса оспы обезьян. Кроме того, в последнее время усилились и внешнеполитические риски, связанные с крупнейшим импортером нефти в мире - Китаем.