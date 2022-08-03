Манат подорожал к евро и лире, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке. Официальный курс маната по отношению к евро на 3 августа ЦБА установил на уровне 1,7312 манат/1EUR (2 августа - 1,7465 манат/1EUR). Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 3 августа составил 0,0282 манат/1RUB (2 августа - 0,0274 манат/1RUB). Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 3 августа составил 0,0948 манат/1TRY (2 августа - 0,095 манат/1TRY). Х.Насирзаде

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