Манат подорожал к евро и лире, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 3 августа ЦБА установил на уровне 1,7312 манат/1EUR (2 августа - 1,7465 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 3 августа составил 0,0282 манат/1RUB (2 августа - 0,0274 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 3 августа составил 0,0948 манат/1TRY (2 августа - 0,095 манат/1TRY).
Х.Насирзаде
Азербайджанский военный, случайно пересекший армянскую границу, возвращен на родину
Евросоюз призывает Армению и Азербайджан не упустить исторический шанс к примирению - Клаар
Число случаев COVID-19 в мире превысило 579,4 млн - университет Хопкинса
Россиянин задержан в Южной Корее по подозрению в убийстве
KLM ограничит продажу билетов из Амстердама в сентябре и октябре
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
Лавров назвал Мьянму "добрым, дружным" партнером России
Глава МИД КНР: визит Пелоси на Тайвань - политическая провокация и посягательство на суверенитет Китая
Визит Пелоси на Тайвань отвлек внимание мира от ситуации вокруг Украины - постпред РФ при международных организациях
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ