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Макроэкономика 03.08.2022 09:20

Манат подорожал к евро и лире, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 3 августа ЦБА установил на уровне 1,7312 манат/1EUR (2 августа - 1,7465 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 3 августа составил 0,0282 манат/1RUB (2 августа - 0,0274 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 3 августа составил 0,0948 манат/1TRY (2 августа - 0,095 манат/1TRY).

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, МАНАТ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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