Нефть умеренно дешевеет в преддверии встречи ОПЕК+, Brent у $100 за баррель

Нефтяные котировки умеренно снижаются в ходе утренних торгов в среду, рынок ждет итогов заседания ОПЕК+.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:16 в среду составляет $110,2 за баррель, что на $0,34 (0,34%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты выросли в цене на 51 цент, до $100,54 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,12 за баррель, что на $0,30 (0,32%) меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на 53 цента, до $94,42 за баррель.

Очередное заседание министров стран ОПЕК+ состоится в среду. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США активнее наращивать производство.

"Вероятность, что они объявят об увеличении добычи, остается низкой - на фоне неопределенного экономического прогноза и признаков слабости со стороны спроса", - говорится в аналитической записке экспертов ANZ Research.

Также участники рынка реагируют на данные Американского института нефти (API), указавшие на рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,2 млн баррелей, хотя аналитики ожидали сокращения на 600 тыс. баррелей. Официальный отчет Минэнерго США будет обнародован в среду.