Китай закрыл для полетов самолетов шесть зон в районе Тайваня

Пекин распространил официальное предупреждение авиакомпаниям о необходимости избегать воздушного пространства вблизи Тайваня, сообщает портал Axios со ссылкой на информацию агентства Bloomberg.
Предупреждение касается шести районов в регионе, которые объявлены "опасными зонами". Ограничения на полеты вводятся с 12:00 четверга до 12:00 воскресенья по местному времени (08:00).
Axios связывает эти действия китайских властей с визитом спикера Палаты представителей США на Тайвань.
Портал пишет, что в среду военное ведомство Тайваня обвинило КНР "в нарушении международного права и суверенитета Тайбэя", что связано с объявленными Китаем военными учениями с боевыми стрельбами, которые пройдут в шести различных районах вокруг Тайваня.
Действия Китая "угрожают международным водным путям и бросают вызов международному порядку", - заявил представитель тайваньского ведомства.
Как сообщалось, в среду комментатор китайской армейской газеты "Цзефанцзюнь бао" написал, что в условиях, когда Пелоси посещает Тайвань, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начнет серию целенаправленных военных операций.
"НОАК находится в состоянии повышенной боевой готовности и начнет серию целенаправленных военных операций для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности и твердого противодействия вмешательству внешних сил, сепаратистскому заговору с целью объявления "независимости Тайваня", - завил автор.
Он отметил, что визит Пелоси "еще больше усугубил эскалацию напряженности в Тайваньском проливе, это крайне неправильно и очень опасно".
В комментарии говорится, что "для Китая законно, разумно и необходимо принимать любые контрмеры, это является правом любой независимой и суверенной страны".
"Никто не должен ожидать, что мы проглотим горькие плоды, которые наносят ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития нашей страны, - подчеркнула газета. - Мы никогда не позволим никому, ни одной организации, ни одной политической партии, в любое время и в любой форме отделить какой-либо кусок китайской территории от Китая".
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