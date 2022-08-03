МКЦ в I полугодии обслужил почти 85 млн карточных операций

Число карточных операций посредством Межбанковского карточного центра (МКЦ), созданного Центральным банком Азербайджана, в первом полугодии 2022 года составило 84,6 млн единиц. По данным ЦБ, объем операций оценивается в 4,1 млрд манатов, $14,7 млн и 4,7 млн евро. Межбанковский карточный центр (МКЦ) действует с 1 апреля 2016 года.

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