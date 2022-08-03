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Здравоохранение 03.08.2022 10:25

Число случаев COVID-19 в мире превысило 579,4 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 579 млн 456 тыс. 274, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 405 тыс. 502 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 91 млн 585 тыс. 521 и 1 млн 30 тыс. 962.

Индия - 44 млн 67 тыс. 144 и 526 тыс. 477.

Бразилия - 33 млн 890 тыс. 428 и 679 тыс. 10.

Франция - 34 млн 133 тыс. 344 и 153 тыс. 320.

Германия - 31 млн 44 тыс. 554 и 144 тыс. 360.

Великобритания - 23 млн 516 тыс. 253 и 184 тыс. 649 (по состоянию на 30.07).

Италия - 21 млн 124 тыс. 644 и 172 тыс. 397.

Южная Корея - 20 млн 52 тыс. 305 и 25 тыс. 110

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды - 824,1. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 тыс. 148, Франции - 2 тыс. 322, Германии - 1 тыс. 712, Великобритании - 2 тыс. 680, Италии - 2 тыс. 860, Южной Корее - 489. Сведения по США отсутствуют.

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Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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