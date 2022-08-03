Казахстан не исключает строительство второй АЭС на Иртыше близ Курчатова - замглавы Минэнерго

Казахстан может построить вторую атомную электростанцию на Иртыше в районе Курчатова, сообщил заместитель министра энергетики Жандос Нурмаганбетов.
"С успешным вводом, началом строительства первой станции возникает второй вопрос: сколько атомных станций будет в Казахстане? В этом вопросе сейчас ведутся соответствующие обсуждения. Вполне возможно, что вторая атомная станция в Казахстане может появиться на Иртыше в районе города Курчатов (Абайская область - ИФ-К)", - сказал он на брифинге в среду.
"Если Казахстан принимает путь к углеродной нейтральности, то другого выхода, как строить несколько атомных электростанций, нет. То есть Иртыш, безусловно, перспективная площадка", - добавил Нурмаганбетов.
Ранее в среду на брифинге министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что Казахстан продолжает изучать проекты строительства атомных электростанций и планирует определиться с технологией для строительства АЭС в конце 2022 - начале 2023 года.
Казахстан планирует построить АЭС в районе поселка Улкен в Алматинской области (на юго-востоке страны). Стройка, по данным Минэнерго Казахстана, может занять до 10 лет, стоимость одного энергоблока в среднем составляет $5 млрд. В прогнозном энергобалансе страны до 2035 года в качестве одного из вариантов рассматривается ввод в эксплуатацию АЭС суммарной мощностью 2,4 ГВт
В настоящее время Казахстан изучает предложения от ведущих мировых компаний для строительства АЭС на территории своей страны. Уже составлен шорт-лист из четырех поставщиков, имеющих проверенные временем реакторные технологии большой мощности с опытом эксплуатации. В их числе - корейская KHNP, китайская CNNC, российский "Росатом" и французская EDF.
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