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ТЭК 03.08.2022 13:23

Шольц заверяет, что со стороны ФРГ нет препятствий для отправки в РФ турбины для "Северного потока"

Со стороны Берлина нет препятствий для отправки в Россию доставленной из Канады в ФРГ отремонтированной турбины для "Северного потока", заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольца.

"С немецкой стороны нет препятствий для отправки в Россию турбины для "Северного потока", - заявил Шольц, слова которого приводит Bloomberg.

Он добавил, что турбину могут отправить "быстро, как только Россия этого пожелает".

Кроме того, европейские СМИ приводят слова одного из руководителей Siemens Energy, заявившего, что по поводу транспортировки турбины в РФ компания "ведет диалог с "Газпромом", но соглашения нет". Также в Siemens Energy отметили, что заверяют российскую сторону, что не видят препятствий для передачи турбины.

Ранее сообщалось, что Шольц решил посетить в среду производственную площадку в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, на которой в настоящее время хранится полученная после ремонта в Канаде турбина для газопровода "Северный поток".

"Северный поток" способен перекачивать в сутки до 167 млн куб. м газа, но прокачка сокращается в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.

По мнению российской стороны, беспрепятственному возврату турбины в Россию, а также организации технического обслуживания других двигателей магистрали необходимы не только изъятия из санкций Канады, но и гарантии неприменения санкций Евросоюза и Великобритании.

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Тэги: ФРГ, РОССИЯ, ШОЛЬЦ, ТУРБИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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