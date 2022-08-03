Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ впервые с начала апреля превысила 14,6 тыс. случаев, умерли 43 пациента - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с начала апреля превысил 14,6 тыс. случаев, что почти на 5 тыс. больше, чем накануне, госпитализированы более 2 тыс. человек, скончались 43 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"По состоянию на 3 августа в РФ выявлено 14 638 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 038 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,9%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 34 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 45 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 43 человека, накануне штаб сообщал о 48 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 9 тыс. 560 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 5 тыс. 078. Суточный показатель заболеваемости впервые с 6 апреля превысил 14,6 тыс. случаев.

"Выздоровели за сутки 10 266 человек, или на 19,7% больше в сравнении с 2 августа", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 636 тыс. 741 случай заражения коронавирусной инфекцией, 382 тыс. 560 умерших и 18 млн 000 тыс. 314 выздоровевших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре заявляли, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.