Баку обвинил Ереван в гибели азербайджанского военнослужащего в Карабахе - МИД

Официальный Баку обвинил военно-политическое руководство Армении в гибели азербайджанского военного в Карабахе в результате обстрела с армянской стороны.
"Вся ответственность за инцидент, произошедший на территории Азербайджана, лежит на политическом и военном руководстве Армении, которое до сих пор не вывело свои незаконные вооруженные формирования с территории соседнего государства", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что смерть азербайджанского военного в очередной раз показывает грубое нарушение и невыполнение армянской стороны обязательств, взятых на себя трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.
"Кровавое происшествие 3 августа еще раз свидетельствует то, что Армения грубо нарушила трехстороннее соглашение, в то же время подрывает усилия по нормализации отношений между двумя государствами. Инцидент также является показателем неуважения Армении к усилиям международных посредников", - говорится в информации.
Как ранее сообщили в Минобороны Азербайджана, утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент РФ, подвергли интенсивному обстрелу позиции подразделений ВС Азербайджана в направлении Лачынского района. В результате военнослужащий-срочник, солдат Анар Кязымов скончался от пулевого ранения.
Военная прокуратура Азербайджана по данному факту возбудила уголовное дело по статье 120.2.12 (убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды).
Х.Насирзаде
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