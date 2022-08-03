Франция заполнила хранилища газа на 80%, в ближайшие месяцы заполнит на 100%

Французский министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше объявила, что хранилища газа в стране заполнены на 80%, а к 1 ноября планируется заполнить их ещё на 20%.

"Мы сегодня достигли 80% заполнения наших стратегических запасов газа, мы опережаем запланированные сроки. Это означает, что мы заполним их до 1 ноября, и это было нашей целью", - сообщила министр в среду в эфире телеканала CNews.

При этом Панье-Рюнаше призвала французов - особенно "самых крупных игроков" - сокращать потребление газа и электричества, так как "обе системы взаимосвязаны". "И это также содействует борьбе против потепления климата", - уточнила министр.