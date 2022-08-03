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ТЭК 03.08.2022 16:25

Франция заполнила хранилища газа на 80%, в ближайшие месяцы заполнит на 100%

Французский министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше объявила, что хранилища газа в стране заполнены на 80%, а к 1 ноября планируется заполнить их ещё на 20%.

"Мы сегодня достигли 80% заполнения наших стратегических запасов газа, мы опережаем запланированные сроки. Это означает, что мы заполним их до 1 ноября, и это было нашей целью", - сообщила министр в среду в эфире телеканала CNews.

При этом Панье-Рюнаше призвала французов - особенно "самых крупных игроков" - сокращать потребление газа и электричества, так как "обе системы взаимосвязаны". "И это также содействует борьбе против потепления климата", - уточнила министр.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ГАЗ, ХРАНИЛИЩЕ, ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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