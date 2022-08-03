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Происшествия 03.08.2022 13:39

Сотрудники МВД и ГПС конфисковали более 27 кг наркотиков в ходе операции на юге Азербайджана

Сотрудники МВД и Государственной пограничной службы (ГПС) в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий в Ярдымлинском районе (юг Азербайджана -ИФ) изъяли из незаконного оборота свыше 27 кг наркотических средств.

"В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий МВД и ГПС, проведенных на территории Ярдымлинского района, был задержан несовершеннолетний местный житель с 26 граммами метамфетамина. В ходе дальнейших мероприятий вблизи ирано-азербайджанской границы был обнаружен тайник, в котором указанным лицом было спрятано 13,53 кг героина, 10,55 кг марихуаны и 3,65 кг метамфетамина", - говорится в совместном заявлении ведомств.

Согласно информации, в общей сложности было конфисковано 27 кг 171 грамм наркотических средств.

"Задержанный в ходе допроса сознался, что приобрел наркотики у некого Ахмеда с целью продажи. В настоящее время продолжается процесс по установлению лица, привлекшего подростка к наркокурьерству. Также установлено, что отец задержанного находится под арестом за организацию незаконного оборота наркотиков в массовом объеме в 2020 году", - говорится в информации.

Э.Шафиев

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Тэги: МВД/ПОГРАНСЛУЖБА, НАРКОТИКИ, КОНФИСКАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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