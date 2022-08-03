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Регион 03.08.2022 15:44

Иранский спутник запустят 9 августа с Байконура - Роскосмос

Иранский спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям" запустят во вторник с космодрома "Байконур", сообщили в среду в "Роскосмосе".

"На 9 августа 2022 года с космодрома Байконур планируется пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", которым предстоит вывести на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям" по заказу Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении госкорпорации.

"Вместе с ним намечается вывести попутные российские малые спутники CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, "КАИ-1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube", - добавили в госкорпорации.

Как отмечается в сообщении, "Хайям" разработан и изготовлен на предприятиях "Роскосмоса".

В июне 2021 года газета The Washington Post сообщала, что США и некоторые страны Ближнего Востока обеспокоены тем, что поставляемая Россией Ирану передовая спутниковая система значительно повысит возможности Тегерана по получению информации о военных объектах в регионе. Источники отмечают, что в соответствии с соглашением РФ должна поставить иранцам спутник российского производства "Канопус-В", оснащенный камерой высокого разрешения, запуск которого может произойти в течение нескольких месяцев.

Позднее президент России Владимир Путин назвал эти сообщения "чепухой".

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, СПУТНИК, ЗАПУСК


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