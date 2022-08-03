России необходимо убедиться в том, что отремонтированная в Канаде и доставленная в ФРГ турбина для "Северного потока" не является санкционной и что ее не отключат дистанционно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы должны быть уверены, что она несанкционная и мы должны быть уверены, что, руководствуясь, какими-то там санкционными циркулярами и так далее, эта самая британская компания, "дочка" Siemens не отключит дистанционно эту турбину", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что данная турбина может быть поставлена, если будут такие обращения, но их пока не последовало.

По его словам, "еще одна турбина 26 числа встала на регламентный ремонт, потому что произошла выработка часов и, по регламенту, ее нужно капитально ремонтировать и нужно ее по идее, наверное, везти в Канаду".

"Заинтересована ли Канада в том, чтобы чинить эти турбины, это большой вопрос. Потому что, насколько мы знаем, Канада сама готовится к тому, чтобы начать производить и организовывать поставки газа на мировые рынки. Она совсем не заинтересована в том, чтобы газ шел из России, потому что он дешевый, а Канада, как и Америка, может серьезно на европейцах заработать на сжиженном природном газе", - отметил Песков.