Инвестиции DFC в Азербайджан составили около $230 млн

Инвестиции Корпорации по финансированию международного развития США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) в Азербайджан за последние 20 лет составили около $230 млн.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" такие данные приводятся в отчете "Заявления об инвестиционном климате-2022: Азербайджан", опубликованного на сайте Госдепартамента США.
"За последние два десятилетия DFC (через своего предшественника, OPIC) инвестировала около $230 млн в Азербайджан в рамках 24 бизнес-проектов", - отмечается в документе.
При этом приоритетными направлениями для инвестиций являлись проекты в сфере финансов и энергетики.
В частности, по линии корпорации предоставлялись кредитные средства азербайджанским банкам для расширения их операций в сфере малого и среднего бизнеса.
В отчете указывается, что суммарные активы банков в Азербайджане на конец 2021 года оцениваются в $22,3 млрд, из которых почти 60% приходится на банки из топ-5. В целом, финансовый сектор Азербайджана расценивается в Вашингтоне, как слабый, что сдерживает рост ВВП и диверсификацию экономики Азербайджана.
В документе отмечается, что власти Азербайджана не ограничивают местных инвесторов от капвложений за границей.
Э.Шафиев
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