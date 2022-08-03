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Финансы 03.08.2022 15:41

Инвестиции DFC в Азербайджан составили около $230 млн

Инвестиции Корпорации по финансированию международного развития США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) в Азербайджан за последние 20 лет составили около $230 млн.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" такие данные приводятся в отчете "Заявления об инвестиционном климате-2022: Азербайджан", опубликованного на сайте Госдепартамента США.

"За последние два десятилетия DFC (через своего предшественника, OPIC) инвестировала около $230 млн в Азербайджан в рамках 24 бизнес-проектов", - отмечается в документе.

При этом приоритетными направлениями для инвестиций являлись проекты в сфере финансов и энергетики.

В частности, по линии корпорации предоставлялись кредитные средства азербайджанским банкам для расширения их операций в сфере малого и среднего бизнеса.

В отчете указывается, что суммарные активы банков в Азербайджане на конец 2021 года оцениваются в $22,3 млрд, из которых почти 60% приходится на банки из топ-5. В целом, финансовый сектор Азербайджана расценивается в Вашингтоне, как слабый, что сдерживает рост ВВП и диверсификацию экономики Азербайджана.

В документе отмечается, что власти Азербайджана не ограничивают местных инвесторов от капвложений за границей.

Э.Шафиев

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Тэги: США, ИНВЕСТИЦИИ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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