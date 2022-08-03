Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тыс. б/с - источник

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить квоту на добычу нефти в сентябре 2022 года на 100 тыс. баррелей в сутки, сообщили источники "Интерфакса". Таким образом, в случае такого увеличения квоты, Саудовская Аравия сможет увеличить производство на 25 тыс. б/с, а ОАЭ - на 8 тыс. б/с. По состоянию на июнь страны ОПЕК+ отстают от намеченного плана по добыче примерно на 2,8 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».