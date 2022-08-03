Ресурсы пресной воды в Европе истощаются, необходимо повторное использование - ЕК

Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о растущем истощении водных ресурсов из-за засухи и опубликовала рекомендации Евросоюза по безопасному повторному использованию очищенных городских сточных вод для сельскохозяйственного орошения.

"Ресурсы пресной воды скудны и все больше истощаются. В это время беспрецедентных пиков температуры мы обязаны прекратить разбазаривать воду и должны использовать ее более эффективно, чтобы адаптироваться к изменению климата и обеспечить безопасность и устойчивость нашего сельскохозяйственного снабжения", - приводит Еврокомиссия слова члена ЕК по вопросам окружающей среды Виргиниюса Синкявичюса в своем коммюнике.

По словам еврокомиссара, объявленные указания помогут освоить по всему ЕС безопасное снабжение продуктами питания, выращенными с повторным использованием воды.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что, поскольку Европа все больше страдает от засух, "повторное использование воды становится критически важным для обеспечения дополнительного предсказуемого источника безопасной воды при одновременном снижении нагрузки на водоемы и помощи ЕС в адаптации к изменению климата".

В Брюсселе объясняют, что регламент по повторному использованию воды, вступающий в силу с июня 2023 года, устанавливает минимальные требования к качеству, управлению рисками и мониторингу для обеспечения безопасного повторного использования жидкости.

"Это позволяет ограничить нагрузку на поверхностные и подземные воды, а также способствовать более эффективному управлению водными ресурсами в соответствии с целями европейского "зеленого курса", - говорится в коммюнике ЕК.