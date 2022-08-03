Ресурсы пресной воды в Европе истощаются, необходимо повторное использование - ЕК

Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о растущем истощении водных ресурсов из-за засухи и опубликовала рекомендации Евросоюза по безопасному повторному использованию очищенных городских сточных вод для сельскохозяйственного орошения.
"Ресурсы пресной воды скудны и все больше истощаются. В это время беспрецедентных пиков температуры мы обязаны прекратить разбазаривать воду и должны использовать ее более эффективно, чтобы адаптироваться к изменению климата и обеспечить безопасность и устойчивость нашего сельскохозяйственного снабжения", - приводит Еврокомиссия слова члена ЕК по вопросам окружающей среды Виргиниюса Синкявичюса в своем коммюнике.
По словам еврокомиссара, объявленные указания помогут освоить по всему ЕС безопасное снабжение продуктами питания, выращенными с повторным использованием воды.
В сообщении Еврокомиссии отмечается, что, поскольку Европа все больше страдает от засух, "повторное использование воды становится критически важным для обеспечения дополнительного предсказуемого источника безопасной воды при одновременном снижении нагрузки на водоемы и помощи ЕС в адаптации к изменению климата".
В Брюсселе объясняют, что регламент по повторному использованию воды, вступающий в силу с июня 2023 года, устанавливает минимальные требования к качеству, управлению рисками и мониторингу для обеспечения безопасного повторного использования жидкости.
"Это позволяет ограничить нагрузку на поверхностные и подземные воды, а также способствовать более эффективному управлению водными ресурсами в соответствии с целями европейского "зеленого курса", - говорится в коммюнике ЕК.
Азербайджан получил в подарок от Франции 130 миноискателей - ANAMA
Баку обвинил Ереван в гибели азербайджанского военнослужащего в Карабахе - МИД
Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели военнослужащего ВС Азербайджана
В Азербайджане утверждены премиальные для спортсменов и тренеров за призовые места в XVI юношеском летнем олимпийском фестивале в Словакии
Сотрудники МВД и ГПС конфисковали более 27 кг наркотиков в ходе операции на юге Азербайджана
Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ впервые с начала апреля превысила 14,6 тыс. случаев, умерли 43 пациента - оперштаб
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
Нэнси Пелоси прибыла с визитом в Южную Корею
Иран направит в среду в Вену делегацию для переговоров по СВПД - иранский МИД
Песков о визите Пелоси на Тайвань: никакие внешнеполитические цели не должны достигаться такими провокационными шагами
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ