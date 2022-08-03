Канцлер ФРГ считает, что продление сроков эксплуатации АЭС в Германии может быть целесообразным

Продление сроков эксплуатации трех продолжающих работать в Германии АЭС могло бы иметь смысл, поскольку не во всех частях страны удалось достаточно развить использование возобновляемых источников энергии, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"В этом может быть смысл", - сказал Шольц, чьи слова приводят европейские СМИ. Он отметил, что АЭС "имеют значение только для производства электроэнергии и только для небольшой ее части".
Канцлер Германии объяснил свою позицию тем, что развитие возобновляемых источников энергии, которые по замыслу Берлина должны заменить ядерную энергетику и уголь, идет медленнее, чем ожидалось. Однако, по его словам, от региона к региону ситуация отличается. Например, как указал Шольц, в Баварии "развитие ветровой энергии идет медленно".
"Мы поддержим все регионы Германии настолько, насколько сможем", - добавил он.
При этом, европейские СМИ отмечают, что ранее Германия приняла формальное решение отказаться от атомной энергетики к концу этого года.
Ранее сообщалось, что в ряде городов ФРГ для экономии энергоресурсов вводят ограничительные меры, например отключают подсветку городских зданий, а также горячую воду в госучреждениях, бассейнах и спортзалах.
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