Канцлер ФРГ считает, что продление сроков эксплуатации АЭС в Германии может быть целесообразным

Продление сроков эксплуатации трех продолжающих работать в Германии АЭС могло бы иметь смысл, поскольку не во всех частях страны удалось достаточно развить использование возобновляемых источников энергии, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"В этом может быть смысл", - сказал Шольц, чьи слова приводят европейские СМИ. Он отметил, что АЭС "имеют значение только для производства электроэнергии и только для небольшой ее части".

Канцлер Германии объяснил свою позицию тем, что развитие возобновляемых источников энергии, которые по замыслу Берлина должны заменить ядерную энергетику и уголь, идет медленнее, чем ожидалось. Однако, по его словам, от региона к региону ситуация отличается. Например, как указал Шольц, в Баварии "развитие ветровой энергии идет медленно".

"Мы поддержим все регионы Германии настолько, насколько сможем", - добавил он.

При этом, европейские СМИ отмечают, что ранее Германия приняла формальное решение отказаться от атомной энергетики к концу этого года.

Ранее сообщалось, что в ряде городов ФРГ для экономии энергоресурсов вводят ограничительные меры, например отключают подсветку городских зданий, а также горячую воду в госучреждениях, бассейнах и спортзалах.