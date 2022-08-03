В Иране сообщили о производстве почти 0,5 тонны обогащенного до 20% урана

Иран к настоящему времени произвел около 470 кг обогащенного до 20% урана, сообщил представитель Организация атомной энергии страны (ОАЭИ) Бехруз Камалванди, которого цитируют в среду иранские СМИ.
По словам Камалванди, это минимальное количество 20-процентного урана, разрешенное принятым парламентом Ирана закона о стратегических действиях для отмены санкций и защиты интересов страны.
Иран возобновил обогащение урана до уровня 20% в январе прошлого года.
В соответствии с принятым "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном в июле 2015 года Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе Тегеран взял на себя обязательство не обогащать уран выше 3,67%. При этом объем хранимого в Иране урана, обогащенного до этого уровня, не должен был превышать 300 кг.
Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций. Через год Иран объявил о постепенном сокращении своих обязательств по СВПД.
Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.
Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.
Последний раунд прервался в марте и до сих пор не возобновился.
1 августа ОАЭИ отдала распоряжение запустить несколько сотен новых центрифуг для обогащения урана.
"Это различные центрифуги, включая IR-1 и продвинутые IR-6. Процесс запуска займет около 15 дней ", - приводят иранские СМИ слова Камалванди.
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