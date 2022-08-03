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Дальнее зарубежье 03.08.2022 19:05

Китай запретил импорт цитрусовых и рыбы с Тайваня в связи с визитом на остров Пелоси

На фоне визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай ввел запрет на ввоз с острова цитрусовых, нескольких видов рыб и ряда других продуктов питания, сообщает в среду Associated Press.

Однако меры, введенные КНР, никак не затронут импорт из Тайваня чипов и других промышленных компонентов. Тайвань является одним из крупнейших производителей чипов в мире, клиентами Тайваньской компании по производству полупроводников (TSMC) являются компании, такие как Huawei, NVIDIA, Apple и другие.

Ранее сообщалось, что правительство Китая ввело дисциплинарные меры в отношении "Тайваньского фонда за демократию" и "Фонда международного сотрудничества и развития", так как они "делают все возможное, чтобы привлечь на свою сторону внешние антикитайские силы, нападать и дискредитировать материковую часть страны, а также использовать деньги в качестве приманки для расширения так называемого "международного пространства" Тайваня".

Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в среду вылетел с острова Тайвань, который она посетила, несмотря на резкое недовольство Китая. В Пекине заявили, что примут контрмеры против поездки спикера.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, САНКЦИИ


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