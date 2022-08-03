Объем операций через HOP в I полугодии вырос на 18%

Объем операций, совершенных в I-ом полугодии 2022 года посредством Портала правительственных платежей (HOP), составил 2 млрд 257 млн манатов, что 18% больше показателя января-июня прошлого года.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке, в HOP в первом полугодии было совершено 30 млн 912 тыс. платежей (рост на 8%).
При этом в январе-июне 17,13 млн платежей (рост на 19%) на сумму 1 млрд 442 млн манатов (рост на 35,9%) или 64% было совершено в безналичной форме.
А.Азизов
Азербайджан получил в подарок от Франции 130 миноискателей - ANAMA
Баку обвинил Ереван в гибели азербайджанского военнослужащего в Карабахе - МИД
Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели военнослужащего ВС Азербайджана
В Азербайджане утверждены премиальные для спортсменов и тренеров за призовые места в XVI юношеском летнем олимпийском фестивале в Словакии
Сотрудники МВД и ГПС конфисковали более 27 кг наркотиков в ходе операции на юге Азербайджана
Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ впервые с начала апреля превысила 14,6 тыс. случаев, умерли 43 пациента - оперштаб
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
Нэнси Пелоси прибыла с визитом в Южную Корею
Иран направит в среду в Вену делегацию для переговоров по СВПД - иранский МИД
Песков о визите Пелоси на Тайвань: никакие внешнеполитические цели не должны достигаться такими провокационными шагами
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ