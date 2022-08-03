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Финансы 03.08.2022 16:11

Объем операций через HOP в I полугодии вырос на 18%

Объем операций, совершенных в I-ом полугодии 2022 года посредством Портала правительственных платежей (HOP), составил 2 млрд 257 млн манатов, что 18% больше показателя января-июня прошлого года.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке, в HOP в первом полугодии было совершено 30 млн 912 тыс. платежей (рост на 8%).

При этом в январе-июне 17,13 млн платежей (рост на 19%) на сумму 1 млрд 442 млн манатов (рост на 35,9%) или 64% было совершено в безналичной форме.

А.Азизов

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Тэги: HOP, ОПЕРАЦИИ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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