Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

02.08 $/bbl +/- WTI 94.42 +0.53 Brent 100.54 +0.51

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 03.08.2022 16:26

Объем карточных операций, совершенных внутри Азербайджана в I полугодии, вырос на 54,5%

Объем карточных операций, совершенных внутри Азербайджана в I-ом полугодии 2022 года, составил 24,6 млрд манатов, что на 54,5% выше показателя в январе-июне прошлого года.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке, в том числе, в отчетном периоде объем безналичных операций с картами увеличился в 2,2 раза - до 9,9 млрд манатов.

В результате удельный вес безналичных расчетов посредством платежных карт внутри страны на 1 июля 2022 года достиг 40,4%, что на 12,2 процентных пункта выше показателя на конец первого полугодия 2021 года.

По данным ЦБ, большая часть безналичных операций с платежными картами пришлась на долю электронной торговли. В частности, за 6 месяцев 2022 года число операций в рамках электронной торговли составило 105 млн единиц (рост в 2,3 раза) на сумму 7 млрд 417 млн манатов (рост в 2,8 раза). В целом, объем электронной торговли в январе-июне составил 8 млрд 458 млн манатов (рост в 2,5 раза).

Хозяйствующие субъекты в первом полугодии число безналичных операций посредством pos-терминалов увеличили на 93% - до 82,4 млн единиц. Объем таких операций вырос на 41,2% - до 2 млрд 496 млн манатов. В том числе число бесконтактных платежей с использованием pos-терминалов увеличилось в 2,8 раза - до 73,3 млн единиц, объем - в 2,1 раза - до 2 млрд манатов.

По данным ЦБ, на 1 июля 2022 года в Азербайджане в обращении находятся 12,7 млн платежных карт (+21% от показателя на 1 июля 2021 года), из которых 8,787 млн (рост на 64%) или 69,4% поддерживают бесконтактные платежи. 88% карт (11,1 млн единиц) - это дебетовые, 12% (1,6 млн) - кредитные.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАРТЫ, ОПЕРАЦИИ, ДИНАМИКА


Похожие новости


Оборот по карточным операциям в Азербайджане в 2021г превысил 36 млрд манатов - ЦБ Иностранцы в Азербайджане в январе-феврале удвоили операции с банковскими картами Иностранцы в Азербайджане в январе увеличили в 2,8 раза операции с банковскими картами ЦБА нацелен увеличить в 2022г удельный вес безналичных операций платежными картами по операциям внутри страны до 40% Иностранцы в Азербайджане утроили в 2021г операции с банковскими картами Безналичные платежи в Азербайджане за 2021г увеличились на 83%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az