Объем карточных операций, совершенных внутри Азербайджана в I полугодии, вырос на 54,5%

Объем карточных операций, совершенных внутри Азербайджана в I-ом полугодии 2022 года, составил 24,6 млрд манатов, что на 54,5% выше показателя в январе-июне прошлого года.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке, в том числе, в отчетном периоде объем безналичных операций с картами увеличился в 2,2 раза - до 9,9 млрд манатов.
В результате удельный вес безналичных расчетов посредством платежных карт внутри страны на 1 июля 2022 года достиг 40,4%, что на 12,2 процентных пункта выше показателя на конец первого полугодия 2021 года.
По данным ЦБ, большая часть безналичных операций с платежными картами пришлась на долю электронной торговли. В частности, за 6 месяцев 2022 года число операций в рамках электронной торговли составило 105 млн единиц (рост в 2,3 раза) на сумму 7 млрд 417 млн манатов (рост в 2,8 раза). В целом, объем электронной торговли в январе-июне составил 8 млрд 458 млн манатов (рост в 2,5 раза).
Хозяйствующие субъекты в первом полугодии число безналичных операций посредством pos-терминалов увеличили на 93% - до 82,4 млн единиц. Объем таких операций вырос на 41,2% - до 2 млрд 496 млн манатов. В том числе число бесконтактных платежей с использованием pos-терминалов увеличилось в 2,8 раза - до 73,3 млн единиц, объем - в 2,1 раза - до 2 млрд манатов.
По данным ЦБ, на 1 июля 2022 года в Азербайджане в обращении находятся 12,7 млн платежных карт (+21% от показателя на 1 июля 2021 года), из которых 8,787 млн (рост на 64%) или 69,4% поддерживают бесконтактные платежи. 88% карт (11,1 млн единиц) - это дебетовые, 12% (1,6 млн) - кредитные.
А.Азизов
Азербайджан получил в подарок от Франции 130 миноискателей - ANAMA
Баку обвинил Ереван в гибели азербайджанского военнослужащего в Карабахе - МИД
Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели военнослужащего ВС Азербайджана
В Азербайджане утверждены премиальные для спортсменов и тренеров за призовые места в XVI юношеском летнем олимпийском фестивале в Словакии
Сотрудники МВД и ГПС конфисковали более 27 кг наркотиков в ходе операции на юге Азербайджана
Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ впервые с начала апреля превысила 14,6 тыс. случаев, умерли 43 пациента - оперштаб
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
Нэнси Пелоси прибыла с визитом в Южную Корею
Иран направит в среду в Вену делегацию для переговоров по СВПД - иранский МИД
Песков о визите Пелоси на Тайвань: никакие внешнеполитические цели не должны достигаться такими провокационными шагами
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ