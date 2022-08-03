Объем карточных операций, совершенных внутри Азербайджана в I полугодии, вырос на 54,5%

Объем карточных операций, совершенных внутри Азербайджана в I-ом полугодии 2022 года, составил 24,6 млрд манатов, что на 54,5% выше показателя в январе-июне прошлого года.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке, в том числе, в отчетном периоде объем безналичных операций с картами увеличился в 2,2 раза - до 9,9 млрд манатов.

В результате удельный вес безналичных расчетов посредством платежных карт внутри страны на 1 июля 2022 года достиг 40,4%, что на 12,2 процентных пункта выше показателя на конец первого полугодия 2021 года.

По данным ЦБ, большая часть безналичных операций с платежными картами пришлась на долю электронной торговли. В частности, за 6 месяцев 2022 года число операций в рамках электронной торговли составило 105 млн единиц (рост в 2,3 раза) на сумму 7 млрд 417 млн манатов (рост в 2,8 раза). В целом, объем электронной торговли в январе-июне составил 8 млрд 458 млн манатов (рост в 2,5 раза).

Хозяйствующие субъекты в первом полугодии число безналичных операций посредством pos-терминалов увеличили на 93% - до 82,4 млн единиц. Объем таких операций вырос на 41,2% - до 2 млрд 496 млн манатов. В том числе число бесконтактных платежей с использованием pos-терминалов увеличилось в 2,8 раза - до 73,3 млн единиц, объем - в 2,1 раза - до 2 млрд манатов.

По данным ЦБ, на 1 июля 2022 года в Азербайджане в обращении находятся 12,7 млн платежных карт (+21% от показателя на 1 июля 2021 года), из которых 8,787 млн (рост на 64%) или 69,4% поддерживают бесконтактные платежи. 88% карт (11,1 млн единиц) - это дебетовые, 12% (1,6 млн) - кредитные.

А.Азизов