В Азербайджане утверждены премиальные для спортсменов и тренеров за призовые места в XVI юношеском летнем олимпийском фестивале в Словакии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил размеры вознаграждений для азербайджанских спортсменов, занявших призовые места на прошедшем в июле XVI Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале в городе Банска-Бистрице (Словакия).
Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, каждому спортсмену, занявшему первое место, присуждается 10 тыс. манатов, личному тренеру - 5 тыс. манатов; второе место - 7 тыс. манатов, личному тренеру - 3,5 тыс. манатов; третье место - 5 тыс. манатов, личному тренеру - 2,5 тыс. манатов.
Кроме того, главному тренеру команды присуждается денежное вознаграждение в размере суммы, которую получит личный тренер за спортсмена, показавшего наивысший результат.
Х.Насирзаде
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