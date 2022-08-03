Нэнси Пелоси прибыла с визитом в Южную Корею

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в среду в рамках азиатского турне прилетела в Южную Корею, сообщает "Ренхап".
"Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в среду прибыла в Южную Корею в рамках поездки по Азии", - передает "Ренхап".
Самолет с Пелоси и сопровождающей ее делегацией приземлился на авиабазе Осан в Пхенчхане, в 70 кмх от Сеула, отмечает "Ренхап".
В рамках турне Пелоси уже посетила Сингапур, Малайзию и Тайвань, затем запланирована поездка в Японию.
Между тем, комментируя визит Пелоси на Тайвань, в канцелярии президента Южной Кореи в среду призвали к региональному миру и соблюдению принятых дипломатических норм..
Пелоси прибыла на Тайвань вечером во вторник. На острове она встретилась с несколькими официальными лицами, в том числе с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и вице-спикером законодательного ведомства Тайваня Цай Цичаном.
В МИД КНР заявили, что контрмеры против этого визита будут "решительными, мощными и эффективными", и их почувствуют как в США, так и на Тайване.
Пелоси начала турне по азиатским странам 31 июля. В этот же день ее офисом был обнародован маршрут спикера, в него вошли визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. О Тайване тогда ничего сказано не было.
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