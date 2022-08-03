ОПЕК+ объясняет осторожный рост квот недостаточными свободными мощностями, видит риски для удовлетворения спроса с 2024г

Министры ОПЕК+ отметили крайне ограниченное наличие свободных мощностей по добыче и переработке нефти, говорится в пресс-релизе альянса по итогам принятого решения о скромном увеличении квот на добычу нефти в сентябре 2022 года - лишь на 100 тыс. б/с.

По мнению участников альянса, крайне ограниченное наличие свободных мощностей требует их использования с большой осторожностью для ответа на серьезные перебои с поставками.

Министры подчеркнули быстро меняющиеся основы нефтяного рынка, отметив, что хроническая нехватка инвестиций в нефтяной сектор привела к сокращению избыточных мощностей по всей цепочке создания стоимости (как в upstream, так и downstream).

С особой обеспокоенностью министры подчеркнули, что недостаточные инвестиции в сектор разведки и добычи повлияют на своевременное наличие адекватных поставок для удовлетворения растущего спроса после 2023 года со стороны ряда производителей нефти, а именно: со стороны стран не-ОПЕК, не участвующих в соглашении, некоторых стран ОПЕК и стран не-ОПЕК, участвующих в соглашении ОПЕК+.

Предварительные данные об уровне коммерческих запасов нефти стран ОЭСР составляют 2,712 млрд баррелей нефти в июне 2022 года, что на 163 млн баррелей ниже, чем в то же время в прошлом году, и на 236 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы, а аварийные запасы нефти достигли своего самого низкого уровня более чем за 30 лет, говорится в пресс-релизе.

"Подчеркивая ценность и важность поддержания консенсуса как необходимого для сплоченности ОПЕК и стран-участниц, не входящих в ОПЕК, нефтедобывающих стран, с учетом последних фундаментальных показателей рынка нефти", страны-участницы решили подтвердить решение ОПЕК+ от 12 апреля 2020 года и последующие решения.

Так, было принято решение увеличить квоту по добычу нефти на 0,1 млн б/с в сентябре 2022 года.

Министры подчеркнули исключительную важность соблюдения механизма компенсации недосокращенных объемов.

Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 5 сентября.