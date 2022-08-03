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ТЭК 03.08.2022 18:12

Новак отметил восстановление рынка нефти до допандемийного уровня

Нефтяной рынок в настоящее время сбалансирован, и уже восстановился до допандемийного уровня, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия24".

По его словам, сегодняшнее решение ОПЕК+ об увеличении квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тыс. б/с позволит удовлетворить растущий спрос.

Новак отметил также, что, несмотря на восстановление, на рынке все еще остаются неопределенности, такие как возможные карантины, а также разрыв логистических цепочек из-за санкций на российские нефть и нефтепродукты.

"Тем самым принимается решение, которое позволяет обеспечить увеличение роста спроса на мировом рынке нефти. Мы видим восстановление деловой активности, авиасообщения", - заметил Новак, добавив, что авиасообщение увеличилось на 23% по сравнению с апрелем 2020 года.

"И спрос (на нефть - ИФ) в целом восстановился до уровней допандемийного. Важно оценивать текущую ситуацию и принимать решения, которые позволяют обеспечивать устойчивое предложение для удовлетворения спроса", - сказал вице-премьер РФ.

Он заметил, что восстановились и спрос, и предложение нефти до уровней, предшествовавших пандемии COVID-19, но еще сохраняются неопределенности в отношении спроса.

"Фактически полностью восстановился и спрос, и предложение до допандемийного уровня, то есть мы находимся на тех уровнях, которые были до марта-апреля 2020 года. Сейчас идет восстановление спроса, в том числе в Китае, улучшение показателя деловой активности. Хотя на рынке есть неопределенности, которые мы сегодня обсуждали в рамках встречи", - сказал Новак.

"В первую очередь, участившиеся случаи COVID-19 и распространение нового штамма. Мы видим неопределенности, связанные с нарушением транспортно-логистических цепочек из-за вводимых ограничений, в том числе на российскую нефть и нефтепродукты. Это тоже накладывает особый отпечаток на баланс и на формирование цен и те риски, которые учитывает рынок. Поэтому сегодня принимаются осторожные решения", - отметил вице-премьер РФ, напомнив, что с сентября 2021 года квоты увеличивались на 400 тыс. б/с в месяц, в июле-августе на 648 тыс. б/с, а с сентября - только на 100 тыс. б/с.

"Рынок на сегодня, на мой взгляд, сбалансирован, и мы будем и далее ежемесячно собираться и принимать решения", - заметил Новак.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК+, НЕФТЬ, АЛЕКСАНДР НОВАК


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