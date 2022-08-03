Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

02.08 $/bbl +/- WTI 94.42 +0.53 Brent 100.54 +0.51

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 03.08.2022 18:17

Россия и Иран обсудили космическое сотрудничество

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов провел рабочую встречу с послом Ирана Каземом Джалали, сообщили в госкорпорации.

"В городе Москве состоялась рабочая встреча генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Юрия Борисова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран Каземом Джалали", - говорится в сообщении.

"В рамках беседы стороны подчеркнули важность совместных усилий, направленных на укрепление экономических и технологических взаимосвязей между двумя странами. Состоялся обмен мнениями по текущему статусу проработки отдельных двусторонних проектов, включая обсуждение вопросов возможной поставки предприятиями Госкорпорации "Роскосмос" непрофильной продукции по программе диверсификации", - отметили в госкорпорации.

Как отмечается в сообщении, встреча состоялась по инициативе посла Ирана. По итогам переговоров стороны "дали позитивную оценку общей динамике развития двустороннего взаимодействия и отметили высокий потенциал данной области сотрудничества в части создания и реализации взаимовыгодных совместных проектов".

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что 9 августа с космодрома Байконур будет запущен спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", разработанный и изготовленный предприятиями "Роскосмоса" по заказу Ирана.

В июне 2021 года газета The Washington Post сообщала, что США и некоторые страны Ближнего Востока обеспокоены тем, что поставляемая Россией Ирану передовая спутниковая система значительно повысит возможности Тегерана по получению информации о военных объектах в регионе. Источники отмечают, что в соответствии с соглашением РФ должна поставить иранцам спутник российского производства "Канопус-В", оснащенный камерой высокого разрешения, запуск которого может произойти в течение нескольких месяцев.

Позднее президент России Владимир Путин назвал эти сообщения "чепухой".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРАН, КОСМОС


Похожие новости


Иранский спутник запустят 9 августа с Байконура - Роскосмос Россия хотела бы скорейшего возобновления ядерной сделки с Ираном - Песков РФ, Турция и Иран осуждают незаконный захват и передачу нефтяных доходов, которые должны принадлежать Сирии РФ и Иран условились о реализации крупных совместных проектов - Путин Россия и Иран привыкли к санкциям - Песков В Турции подтвердили визит Эрдогана в Иран и встречу с Путиным

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az