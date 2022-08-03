Россия и Иран обсудили космическое сотрудничество

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов провел рабочую встречу с послом Ирана Каземом Джалали, сообщили в госкорпорации.

"В городе Москве состоялась рабочая встреча генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Юрия Борисова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран Каземом Джалали", - говорится в сообщении.

"В рамках беседы стороны подчеркнули важность совместных усилий, направленных на укрепление экономических и технологических взаимосвязей между двумя странами. Состоялся обмен мнениями по текущему статусу проработки отдельных двусторонних проектов, включая обсуждение вопросов возможной поставки предприятиями Госкорпорации "Роскосмос" непрофильной продукции по программе диверсификации", - отметили в госкорпорации.

Как отмечается в сообщении, встреча состоялась по инициативе посла Ирана. По итогам переговоров стороны "дали позитивную оценку общей динамике развития двустороннего взаимодействия и отметили высокий потенциал данной области сотрудничества в части создания и реализации взаимовыгодных совместных проектов".

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что 9 августа с космодрома Байконур будет запущен спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", разработанный и изготовленный предприятиями "Роскосмоса" по заказу Ирана.

В июне 2021 года газета The Washington Post сообщала, что США и некоторые страны Ближнего Востока обеспокоены тем, что поставляемая Россией Ирану передовая спутниковая система значительно повысит возможности Тегерана по получению информации о военных объектах в регионе. Источники отмечают, что в соответствии с соглашением РФ должна поставить иранцам спутник российского производства "Канопус-В", оснащенный камерой высокого разрешения, запуск которого может произойти в течение нескольких месяцев.

Позднее президент России Владимир Путин назвал эти сообщения "чепухой".